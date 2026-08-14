Milan disposto a fare uno sconto per Leao. Il Galatasaray torna alla carica?
Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, in casa rossonera continua a tenere banco il caso Rafael Leao che, a causa di un fastidio muscolare, non sarà in campo domani contro il Manchester United nell'ultima amichevole estiva del Milan. Il giocatore portoghese ha già iniziato le terapie e resterà a Milanello a curarsi.
C'è da capire quanto rimarrà nel Centro Sportivo milanista perchè Leao resta comunque sul mercato. La novità delle ultime ore è che il Milan è un po' meno rigido nella sua richiesta: se prima chiedeva 60 milioni di euro, ora sembra essere disposto a dare via l'attaccante a titolo definitivo per una cifra intorno ai 45 milioni di euro. Da capire se con questo sconto il Galatasaray tornerà alla carica per il portoghese, anche se i turchi sembrano ora aver spostato la loro attenzione su Martinelli dell'Arsenal.
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