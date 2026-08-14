Mercato Milan, Romano: "I rossoneri hanno già fatto un'offerta per Nwaneri, per Nkunku l'idea di un prestito è la più fattibile"

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Le ultime sul mercato rossonero direttamente dal video Youtube di Fabrizio Romano insieme al collega Matteo Moretto. Un estratto delle considerazioni di Roma sulle possibili trattative in entrata:

"Da quello che ci risulta il Milan ha fatto un'offerta all'Arsenal per il prestito con diritto di riscatto per Nwaneri, però oggi respinta dai Gunners. Il club inglese ha rifiutato sia per la formula che per le cifre ritenute troppo basse. Per il mercato in uscita e quindi per Nkunku, il Milan apre a un prestito con ingaggio pagato dal club che lo prenderà. Vedremo quali squadre si faranno avanti per il francese".