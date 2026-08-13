Reijnders all'Al Qadsiah per 61 milioni, ci siamo. Un'operazione che fa felice anche il Milan?

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Il Milan guarda con interesse alla cessione di Reijnders dal City all'Al Qadsiah

È già finita l'avventura al Manchester City di Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese, ha annunciato Fabrizio Romano, sì all'Al Qadsiah e tutte le parti in gioco hanno ora un accordo verbale. Al City andranno 61 milioni di euro: ora è il momento dello scambio dei documenti e l'organizzazione delle visite mediche. Oggi Reijnders non si è allenato con i compagni perché sta aspettando di ricevere l'ok per volare in Arabia Saudita.

Nelle ultime ore sono tornate a galla alcune indiscrezioni su alcuni bonus che si era assicurato il Milan l'anno scorso, quando aveva ceduto il centrocampista al club mancuniano. La base era di 54,9 milioni, a cui si aggiungono 14 milioni di bonus, suddivisi tra obiettivi personali e di squadra. Se però il City avesse ceduto Reijnders a titolo definitivo prima del 2030, il Milan avrebbe maturato immediatamente l'intero importo dei 14 milioni di euro di bonus.

Per attendere però la conferma ufficiale su questo tipo di incasso bisognerà aspettare la chiusura del bilancio in corso e la sua pubblicazione, intorno ad ottobre 2027.