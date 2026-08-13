Calciomercato Mercato Milan, Ricci parte solo in presenza di un'offerta interessante

vedi letture

Samuele Ricci non è definitivamente fuori dal progetto Milan: ma se arrivasse un'offerta importante verrebbe presa in considerazione

Il summit di mercato tra Gerry Cardinale e Ruben Amorim che si è svolto oggi a Milanello ha lasciato diverse indicazioni importanti e qualcuna anche inaspettata. In particolare sono quattro i giocatori rossoneri fuori dal progetto: si tratta di Tomori, Odogu, Fofana e Nkunku. A questi si aggiungono anche Filippo Terracciano, Estupinan e Gimenez. Sette calciatori che la dirigenza milanista tenterà di vendere da qui al 1° settembre, giorno in cui terminerà la sessione estiva.

MERCATO MILAN, RICCI PARTE SOLO CON OFFERTA INTERESSANTE

Secondo quanto è stato riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto nell'ultimo video su YouTube in cui hanno fatto un punto generale sul Milan dopo l'incontro tra Cardinale e Amorim, ci sono alcuni giocatori che non sono dichiaratamente fuori dal progetto ma che potrebbero partire ugualmente in caso di un'offerta allettante. È il caso e la situazione di Samuele Ricci, indicato diverse volte nelle scorse settimane come possibile partente, specialmente in virtù dell'interesse dell'Atalanta di Sarri.