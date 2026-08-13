Calciomercato Anche Nkunku ai saluti: la Roma potrebbe tornare sul giocatore

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Il Milan scarica Christopher Nkunku: la Roma potrebbe tornare sulle tracce del francese, già cercato nella sessione invernale

Con l'arrivo di Ruben Amorim sulla panchina del Milan e il passaggio al 3-4-2-1, si credeva che uno dei giocatori che avrebbe maggiormente beneficato del cambio tattico sarebbe stato Christopher Nkunku. Proprio come trequartista, nei due dietro la punta, il francese ha vissuto il suo prime con la maglia del Lipsia in Germania. Qui ha giocato nelle amichevoli con il Milan, segnando pure su rigore nel Derby. Eppure oggi, nel vertice Cardinale-Amorim a Milanello, è saltato fuori come uno dei nomi fuori dal progetto rossonero. Dopo aver giocato praticamente una stagione intera, in un nuovo campionato, in un ruolo non suo, ora che poteva avere la possibilità di essere schierato in una zona a lui congeniale, viene messo in vendita.

MILAN, NKUNKU AI SALUTI: RITORNO DI FIAMMA DELLA ROMA?

Le valutazioni di Ruben Amorim hanno sancito che non c'è spazio per Christopher Nkunku nel progetto del Milan. E se non c'è spazio vuol dire che va venduto entro il 1° settembre e va fatto per almeno 30 milioni per evitare la minusvalenza. Non sarà un compito facile. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, per il francese potrebbe esserci un ritorno di fiamma con la Roma che già lo aveva cercato con una certa insistenza nel mese di gennaio.