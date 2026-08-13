Moretto: "Amorim dirà a Cardinale quali sono i profili bocciati, che sono sul mercato"

vedi letture

Summit Cardinale-Amorim a Milanello per il mercato, tra uscite ed entrate

Giornata molto importante per il mondo ed il mercato rossonero: Gerry Cardinale è arrivato a Milanello e avrà un summit importante con Amorim per definire al meglio la rosa a disposizione del tecnico. Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, preannuncia movimenti importanti. Le sue parole:

FUTURO MILAN, SUMMIT CARDINALE-AMORIM

“Milan che sta cercando di capire come liberare spazio per poi fare nuovi ingressi, nuove entrate sul mercato. Ci sono diversi calciatori in uscita. Sono le ore di Gerry Cardinale a Milanello, ci sarà un summit con Amorim. Amorim dirà al proprietario del club rossonero quali sono i profili bocciati, tra virgolette, che sono sul mercato: Fofana, Ricci, Estupinan, diversi nomi. Milan al lavoro sulle uscite, faccia a faccia Cardinale-Amorim”.