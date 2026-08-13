Moretto: "Amorim dirà a Cardinale quali sono i profili bocciati, che sono sul mercato"
Giornata molto importante per il mondo ed il mercato rossonero: Gerry Cardinale è arrivato a Milanello e avrà un summit importante con Amorim per definire al meglio la rosa a disposizione del tecnico. Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, preannuncia movimenti importanti. Le sue parole:
FUTURO MILAN, SUMMIT CARDINALE-AMORIM
“Milan che sta cercando di capire come liberare spazio per poi fare nuovi ingressi, nuove entrate sul mercato. Ci sono diversi calciatori in uscita. Sono le ore di Gerry Cardinale a Milanello, ci sarà un summit con Amorim. Amorim dirà al proprietario del club rossonero quali sono i profili bocciati, tra virgolette, che sono sul mercato: Fofana, Ricci, Estupinan, diversi nomi. Milan al lavoro sulle uscite, faccia a faccia Cardinale-Amorim”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan