Il Porto insiste per Gimenez: il Milan sta aprendo al prestito con diritto di riscatto

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Il Porto vuole Santiago Gimenez e nelle ultime ore il Milan avrebbe aperto alla possibilità di cederlo anche in prestito con diritto di riscatto

Tra i giocatori in uscita dal Milan c'è sempre anche Santiago Gimenez, il quale non ha mai convinto da quando è sbarcato in rossonero a gennaio 2025. La scorsa stagione è stata disastrosa per il centravanti messicano che ha chiuso con zero gol segnati in campionato. La sua speranza era poi di rifarsi al Mondiale con il suo Messico, ma è rimasto a secco anche in questa competizione.

E così il Milan lo ha messo sul mercato perchè non fa parte del progetto tecnico del neo tecnico Ruben Amorim. Su Gimenez c'è da giorni il forte interesse del Porto dove l'allenatore Farioli è un suo grandissimo estimatore e sta spingendo da tempo per averlo in rosa. La novità delle ultime ore, come riporta Repubblica, è che il Milan sta aprendo alla possibilità che i portoghesi prendano il centravanti messicano in prestito con diritto di riscatto.