Dall'Inghilterra: gli occhi di Milan, Juventus e Galatasaray su Bruno Fernandes

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In Inghilterra parlano dell'interesse di Milan, Juventus e Galatasaray per Bruno Fernandes che ha un anno di contratto con lo United

Bruno Fernandes, trequartista del Manchester United, è in scadenza nel 2027, ma nel suo contratto c'è un'opzione di rinnovo per un'altra stagione. Al momento tra le parti non è stato ancora raggiunto un accordo per un prolungamento più lungo e per questo non mancano voci e indiscrezioni su un suo possibile futuro lontano da Old Trafford. Secondo la BBC, alcuni club come Milan, Juventus e Galatasaray sarebbero interessati al portoghese che ha una clausola rescissoria di 57 milioni di sterline (poco meno di 67 milioni di euro) a disposizione delle società straniere.

Resta da capire come reagirà lo United se dovesse arrivare una squadra disposta a mettere sul piatto questa cifra e ovviamente anche cosa potrebbe decidere di fare Fernandes, il quale lo scorso dicembre ha ammesso di essere rimasto "ferito" quando i dirigenti dei Red Devils gli hanno detto che la scelta di accettare o meno l'offerta dell'Al-Hilal spettava solo a lui. Il giocatore vorrebbe però chiudere la carriera al Manchester e quindi restare allo United resta la sua priorità.