Milan, spunta una nuova pretendente per Gimenez: è il Betis Siviglia
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Dalla Spagna arriva l'indiscrezione secondo cui Santiago Gimenez sarebbe finito nel mirino anche del Betis Siviglia. Il messicano è in uscita dal Milan
Non ci sarebbe solo il Porto sulle tracce di Santiago Gimenez, attaccante che è in uscita dal Milan in quanto non fa parte del progetto tecnico di Ruben Amorim: secondo quanto riferisce El Correo de Andalucia, infatti, il centravanti messicano è in cima alla lista del Betis Siviglia per rinforzare l'attacco della squadra spagnola. Oltre all'ex Feyenoord, nell'elenco del club andaluso è presente anche Arnaud Kalimuendo, attaccante del Nottingham Forest.
Sono loro due al momento i principali candidati del direttore sportivo del Betis Manu Fajardo, il quale è al lavoro per completare il reparto offensivo di Manuel Pellegrini. L'idea della società andalusa sarebbe quella di chiudere una di queste due operazioni con la formula del prestito.
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