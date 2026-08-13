Ordine su Maignan: "Non sarebbe per niente contento del cambio di preparatore dei portieri"

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Franco Ordine, nel suo editoriale, ha rivelato che Mike Maignan non sarebbe per nulla contento dell'ennesimo cambio di preparatore dei portieri al Milan

Nel suo editoriale per Milannews.it, Franco Ordine ha detto la sua anche su Mike Maignan e Adrien Rabiot che hanno chiesto e ottenuto dal club rossonero qualche giorno in più di vacanza dopo il Mondiale: "Mi permetto di suggerire due chiavi di lettura sul conto dell’atteggiamento molto censurabile di Maignan, il capitano, e di Rabiot. Nel primo caso mi dicono che non sarebbe per niente contento del cambio di preparatore dei portieri passando da quello di Max che è poi andato a Firenze, a quello non conosciuto di Amorim.

Nel secondo è documentato che già sul finire della passata stagione, la mamma di Rabiot si è presentata in sede reclamando un ritocco dello stipendio nel caso di raggiungimento della zona Champions. Sarebbero questi due pre-segnali a preoccupare di più rispetto al ritorno in ritardo dalle vacanze post-mondiale".