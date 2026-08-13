Ordine su Maignan: "Non sarebbe per niente contento del cambio di preparatore dei portieri"
Nel suo editoriale per Milannews.it, Franco Ordine ha detto la sua anche su Mike Maignan e Adrien Rabiot che hanno chiesto e ottenuto dal club rossonero qualche giorno in più di vacanza dopo il Mondiale: "Mi permetto di suggerire due chiavi di lettura sul conto dell’atteggiamento molto censurabile di Maignan, il capitano, e di Rabiot. Nel primo caso mi dicono che non sarebbe per niente contento del cambio di preparatore dei portieri passando da quello di Max che è poi andato a Firenze, a quello non conosciuto di Amorim.
Nel secondo è documentato che già sul finire della passata stagione, la mamma di Rabiot si è presentata in sede reclamando un ritocco dello stipendio nel caso di raggiungimento della zona Champions. Sarebbero questi due pre-segnali a preoccupare di più rispetto al ritorno in ritardo dalle vacanze post-mondiale".
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