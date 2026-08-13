Dove seguire Manchester United-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

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Il Milan di Amorim si prepara a giocare l'ulti amichevole pre campionato prima dell'esordio in Serie A domenica 23 agosto alle 20.45 contro il Torino. Intanto sabato pomeriggio i rossoneri giocheranno in Polonia contro il Manchester United. Dove potrete seguire la sfida contro i Red Devils?
MANCHSTER UNITED-MILAN: DOVE SEGUIRLA
Diretta TV: DAZN e Sky dalle ore 16:45
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