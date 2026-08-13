Leao e il messaggio su Instagram: il portoghese misterioso sul suo futuro
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Rafa Leao è sempre più al centro dell'estate rossonera. Un vero e proprio tormentone che ha colpito il club e i tifosi stessi, divisi tra chi vuole e sostiene ancora il portoghese e da chi invece, molto semplicemente crede di poterne fare a meno. Intanto Leao è tornato nuovamente attivo sul proprio account Instagram ieri sera, questa volta con un messaggio criptico. Il post social recita: "Il sole non si nasconde mai dietro la montagna".
Una frase apparentemente tranquilla, ma con dietro forse un significato più grande di quello che si pensa? Nel frattempo il numero dieci rossonero resta a Milano, fino a quando qualsiasi club non eserciterà un'offerta degna e credibile agli occhi del Milan.
https://www.instagram.com/p/Db84LZGI1Bl/?igsh=MXA1ZnRnMzZyeTFzNA%3D%3D
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