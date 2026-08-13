Milan, anche Tomori è sul mercato ma l'inglese non vuole andare via

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Tra i calciatori de Milan in uscita c'è anche Fikayo Tomori, che però non vorrebbe lasciare il club rossonero

Non è un mistero che il Milan abbia diversi giocatori da piazzare. Ruben Amorim ha voluto valutare con attenzione tutta la rosa a disposizione e ha deciso chi tagliare in quanto non fa parte del suo progetto tecnico. Tra coloro che sono in uscita dal Diavolo c'è anche Youssouf Fofana, il quale, secondo quanto riferisce questa mattina Tuttosport, è finito nel mirino di Villarreal, Lione e Marsiglia.

Un altro giocatore che il Milan ha messo sul mercato è Fikayo Tomori, anche se il difensore inglese non sembra intenzionato ad andare via. Va ricordato che l'ex Chelsea è in scadenza nel 2027 e dunque se il Diavolo non riuscirà a cederlo in questa finestra di mercato rischia di perderlo a zero tra un anno. Potrebbero salutare poi molto presto anche Santiago Gimenez, sul quale c'è il forte interesse del Porto e uno tra Samuele Ricci, che piace sempre all'Atalanta, e Yunus Musah, il quale è nel mirino del Trabzonspor.