Milan, Estupinan in uscita: per la fascia sinsitra i rossoneri pensano a Tavares della Lazio e Zalewski dell’Atalanta

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Pervis Estupinan è in uscita dal Milan. Con la sua cessione, i rossoneri potrebbero decidere di prendere un altro esterno sinistro

Pervis Estupinan sembrava essere destinato all'Aston Villa, ma Ruben Amorim ha bloccato la sua partenza in quanto prima voleva valutarlo durante la tournée estiva in Australia e Indonesia. L'esterno sudamericano non ha convinto e così è stato rimesso sul mercato dal club di via Aldo Rossi che in caso di sua cessione potrebbe cercare un nuovo laterale mancino.

Secondo quanto rivela questa mattina Repubblica, per la la corsia di sinistra, il Milan starebbe pensando a due nomi in particolare: si tratta di Nuno Tavares, giocatore portoghese classe 2000 della Lazio, e Nicola Zalewski, calciatore polacco del 2002 che milita nell'Atalanta. Ma prima serve piazzare Estupinan che non è pù un obiettivo dell'Aston Villa che intanto ha chiuso per Matteo Ruggeri dall'Atletico Madrid.