Che Milan vedremo con il Torino? Ramos dal 1', dubbio Maignan e Rabiot, crescono le chance di Jashari. Ballottaggi sugli esterni e sulla trequarti

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In vista dell'esordio in A contro il Torino, Amorim ha delle certezze, ma anche diversi dubbi da sciogliere nella formazione titolare del suo Milan

Mancano esattamente dieci giorni all'esordio nella Serie A 2026-2027 del Milan che il prossimo 23 agosto sarà impegnato sul campo del Torino. Sabato in Polonia contro il Manchester United, Ruben Amorim farà le prove generali e metterà in campo una formazione molto vicina a quella che partirà dal primo minuto contro i granata. Che Milan vedremo dunque contro la squadra del grande ex Ignazio Abate?

VERSO TORINO-MILAN: DUBBIO IN PORTA, DA VALUTARE GILA

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il primo dubbio è in porta dove andranno valutate le condizioni fisiche di Mike Maignan che tornerà ad allenarsi solo una settimana prima dalla gara contro il Torino. Se non dovesse essere pronto a scendere in campo dal primo minuto, a difendere i pali della porta milanista ci sarà il giovane Lorenzo Torriani visto che Pietro Terracciano è appena rientrato da un infortunio. In difesa sono invece sicuri di una maglia da titolare sia Matteo Gabbia che Strahinja Pavlovic, mentre sono da valutare le condizioni di Mario Gila, out dal 25 luglio per un problema muscolare rimediato contro il Celtic. Vedremo se Amorim lo metterà in campo già contro lo United o se lo preserverà per la sfida contro i granata.

VERSO TORINO-MILAN: MODRIC TITOLARE, IN RIALZO LE QUOTAZIONI DI JASHARI. E SUGLI ESTERNI...

In mezzo al campo, a guidare la mediana del Milan ci sarà ovviamente Luka Modric, mentre c'è qualche dubbio in più su chi potrà giocare al suo fianco: per Adrien Rabiot vale lo stesso discorso fatto prima per Maignan, per questo sono in netta risalita le quotazioni di Ardon Jashari, con Yunus Musah come prima alternativa. Amorim deve poi ancora decidere chi schierare sulle fasce: se Samuel Chukwueze dovesse essere confermato a destra, allora Alexis Saelemaekers potrebbe trovare spazio sulla corsia mancina, altrimenti il belga resterà a destra e a sinistra ci sarà uno tra Davide Bartesaghi e Pervis Estupinan.

VERSO TORINO-MILAN: RAMOS TITOLARE IN ATTACCO, BALLOTTAGGIO SULLA TREQUARTI

In attacco partiamo dalla certezza: sarà Gonçalo Ramos a guidare il reparto offensivo milanista contro il Torino. Alle sue spalle Christopher Nkunku conta di avere una maglia titolare, mentre per l'altro posto da trequartista sono in ballottaggio Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leao. Ovviamente per il portoghese vanno considerati gli aspetti legati al mercato.