Reijnders via dal City? Avv. Raimondo: "Al Milan tutti i 14 milioni di euro di bonus. Ecco perché"

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L'avvocato Felice Raimondo ha spiegato perchè se Reijnders dovesse lasciare il Manchester City nelle casse del Milan finirebbero 14 milioni di bonus

L'avvocato Felice Raimondo riporta questo dettaglio importante su X in merito al possibile addio al Manchester City di Tijjani Reijnders che potrebbe avere conseguenze anche per il Milan: "Reijnders è stato venduto a una base fissa di 54,9 milioni e ha fatto registrare una plusvalenza di 41,9 milioni nell'esercizio 2024/25. La struttura dei bonus pattuita dalla gestione Furlani prevedeva obiettivi sia di squadra che individuali:

- €5M: Qualificazione del City alla Champions League 2026/27

- €2M: Vittoria della Champions League 2025/26

- €1M: Vittoria della Premier League

- €1M: Premio di Giocatore dell'Anno in Premier League

- €2M: Vittoria del Pallone d'Oro

- €3M: Legati alla permanenza al City oltre il 2030 (1 milione all'anno)

Nel contratto stipulato tra i due club è stata inserita una clausola specifica: se il Manchester City avesse ceduto Reijnders a titolo definitivo prima del 2030, il Milan avrebbe maturato immediatamente l'intero importo dei 14 milioni di euro di bonus, indipendentemente dal reale raggiungimento dei traguardi sportivi sul campo.

Ergo, se la trattativa con l'Al Qadsiah per circa 60 milioni di euro dovesse concretizzarsi e il giocatore dovesse accettare il trasferimento, per il bilancio 2026/27 del Milan scatterebbe l'incasso immediato dei 14 milioni di euro residui sotto la voce 'altri proventi da gestione giocatori'".