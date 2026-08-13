Manchester City, accordo vicino con l'Al Qadsiah per Reijnders: affare da 60 milioni. Ma manca ancora l'ok dell'ex Milan
Arrivano ulteriori novità sul futuro di Tijjani Reijnders che è in procinto a lasciare il Manchester City: secondo quanto riferisce Fabrizio Romano su X, il club arabo dell'Al Qadsiah è vicino a trovare un accordo con il club inglese intorno ai 60 milioni di euro. Serve però ancora il via libera al trasferimento in Arabia Saudita dell'ex centrocampista del Milan che è nel mirino anche del Nottingham Forest.
Scrive Romano: "L'Al Qadsiah è in trattative avanzate con il Manchester City per ingaggiare Tijjani Reijnders! Accordo tra club vicino intorno ai 60 milioni di euro, ma serve ancora il via libera dal centrocampista olandese. Il Nottingham Forest resta interessato, tutto dipende dalla decisione di Reijnders".
🚨🇸🇦 Understand Al Qadsiah are in advanced talks with Manchester City to sign Tijjani Reijnders!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2026
Club to club agreement close around 60M fee but green light still needed from Dutch midfielder.
Nottingham Forest remain keen, all depends on Reijnders’ decision. pic.twitter.com/icmQOb0ate
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