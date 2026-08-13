Zaccardo: "Milan da scudetto? Secondo me sì, anche se non parte come favorito"

vedi letture

L'ex difensore rossonero Zaccardo è convinto che il Milan possa giocarsi lo scudetto, anche se non sarà facile

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Cristian Zaccardo, ex difensore rossonero, ha detto la sua sul Milan di Ruben Amorim: "Se il Milan può vincere lo scudetto? Secondo me sì, questo Milan può giocarsi lo scudetto anche se non parte come favorita. La rosa mi sembra competitiva e con gli innesti di Gonçalo Ramos, Gila e Diawara ha aggiunto esperienza, fisicità e qualità alla struttura della stagione passata. In più, mantenere l’ossatura della squadra è un vantaggio importante anche se a Milanello è sbarcato un allenatore nuovo.

Detto questo, per vincere lo scudetto servirà continuità per tutta la stagione, soprattutto all’inizio. Il potenziale c’è, ma bisognerà vedere come la squadra riuscirà a trovare equilibrio e quanto saranno determinanti i nuovi acquisti. Insomma, io dico sì e me lo auguro: il Milan deve partire con l’obiettivo di vincere lo scudetto, anche se non sarà facile".