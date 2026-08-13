F.Galli critica: "Mi spiace aver visto elementi di disturbo da parte di chi non è ancora rientrato, sono cose che non trasmettono serenità"
Filippo Galli, ex difensore rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così del nuovo Milan di Ruben Amorim: "Difficile pensare allo scudetto con tutti gli stravolgimenti fatti: è cambiato l’allenatore, la squadra è in costruzione ed è stato stravolto il pensiero di gioco: se con Allegri era più pragmatico, ora si punta più sul dominio. Per metterlo in pratica servono tempo e qualche rinforzo perché certi cambi di filosofia necessitano di un determinato mercato.
A mio parere occorrono un centrocampista che sappia fare le due fasi e un esterno, a destra o a sinistra, anche in questo caso abile nella doppia fase: se vuoi essere dominante, e quindi lasciarti una porzione ampia di campo alle spalle, c’è bisogno di calciatori capaci anche di difendere. Mi spiace anche aver visto elementi di disturbo da parte di chi non è ancora rientrato: sono cose che non trasmettono serenità".
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