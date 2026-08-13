Kaladze si aspetta tanto da Ramos: "Visto il prezzo pagato deve per forza fare la differenza"
Kakhaber Kaladze, ex difensore rossonero, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato così del nuovo Milan di Ruben Amorim: "La campagna acquisti non è terminata e quindi dare un giudizio sulle possibilità di scudetto dei rossoneri non è facile. Meglio riparlarne tra un mese, a mercato chiuso. Premesso ciò, il Milan a oggi ha un organico con ancora delle lacune da colmare, soprattutto a centrocampo. Per le poche partite fatte finora, in mezzo non vedo nessun cambiamento rispetto alla squadra di Allegri.
Visto il prezzo pagato Ramos deve per forza fare la differenza: ha grosse qualità e, se verrà supportato bene, ha i numeri per arrivare in doppia cifra come gol. Gila è un acquisto che dietro serviva e sul mercato potrebbe arrivare ancora qualche sorpresa. Il campionato in Italia è strano e spero che il Milan faccia una grande sorpresa a tutti".
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