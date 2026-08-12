De Zerbi e la scomparsa di Baresi: "Ho sofferto molto per questa notizia. Franco era davvero speciale"

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L'ex rossonero De Zerbi ha ricordato Franco Baresi, ex Capitano del Milan che è scomparso nei giorni scorsi a causa di una grave malattia

Roberto De Zerbi, ex giocatore del Milan e attuale allenatore del Tottenham, ha rilasciato una lunga intervista a Sky nella quale ha parlato anche della scomparsa di Franco Baresi: "Ho sofferto molto per questa notizia, perché mi sono allenato diversi anni con il Milan degli 'Invincibili': Baresi, Maldini, Tassotti, Costacurta, Boban e tutti gli altri. Baresi era davvero speciale, e lo è stato anche con me. Forse perché eravamo entrambi bresciani, ma con me ha sempre avuto un rapporto particolare e affettuoso: mi strizzava l’occhio, mi dava una pacca sulla spalla.

Io ero un ragazzino, avevo 14, 15, 16 anni, e lui aveva un carattere incredibile. Ci sono alcune scene che ricordo bene: bastava un suo sguardo per far sentire piccoli anche dei campionissimi. Aveva personalità fuori dal comune, oltre al giocatore che è stato. Probabilmente è stato il più grande difensore che io abbia visto dal vivo, insieme a Maldini. Era davvero un calciatore di altri tempi".