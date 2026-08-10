A.Serena: "Il Milan è un punto di domanda. Oggi è difficile dire cosa sia il Diavolo e dove possa arrivare"

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L'ex attaccante rossonero Aldo Serena ha commentato il momento del Milan di Ruben Amorim che ad oggi è ancora un grosso punto di domanda

In merito al momento del Milan, reduce da una sconfitta pesante in amichevole contro il Chelsea, Aldo Serena, ex attaccante rossonero, ha dichiarato a Tuttosport: "Resto convinto che voltare pagina fosse un passo da compiere. Poi, vorrei sottolineare come manchino all'appello Maignan, Rabiot e Pulisic, Gila sia infortunato, Modric e Ramos abbiano pochi allenamenti nelle gambe. Ad Amorim va dato tempo: quando arriva un nuovo allenatore e trova la stessa rosa della stagione precedente, è difficile far comprendere velocemente concetti diversi e al portoghese sta mancando la spina dorsale della formazione. Sotto l'aspetto filosofico il passaggio da Allegri ad Amorim è un grosso cambiamento.

Se mancano giocatori adatti al calcio che ha in testa Amorim? Penso di no e cito di nuovo Pulisic. L'americano è un calciatore che rimesso a posto è perfetto per le due fasi di Amorim. Certo ora l'allenatore deve fare una cernita, tagliare degli elementi e sperare in un paio di acquisti: è arrivato il momento delle scelte. Il Milan è un punto di domanda, dipenderà molto dalle capacità istruttive di Amorim con i giocatori. Oggi è difficile dire cosa sia il Diavolo e dove possa arrivare".