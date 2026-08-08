Ramos: "Milan uno dei più grandi club al mondo. Non vedo l'ora di competere"

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Gonçalo Ramos, con qualche parola, ha salutato e ringraziato i tifosi del Milan durante l'evento per la terza maglia

Il Milan crede molto in Gonçalo Ramos e non può essere altrimenti: il club rossonero per il centravanti portoghese ha sborsato una cifra che mai si era vista dalle parti del club rossonero in oltre 125 anni di storia. Dopo l'assaggio in campo contro l'Inter, oggi nella sfida con il Chelsea il portoghese avrà sicuramente molti più minuti. Intanto nella giornata di giovedì ha preso parte all'evento di presentazione della nuova terza maglia rossonera insieme a Modric, Pavlovic e Saelemaekers. Da Giacarta, Ramos è intervenuto dal palco dell'evento come da programma.

NON VEDO L'ORA DI COMPETERE: MILAN TRA I PIÙ GRANDI CLUB DEL MONDO

Il commento di Gonçalo Ramos, nuovo attaccante del Milan, direttamente dal palco di Gicarta in occasione dell'evento di presentazione della terza maglia a cui ha partecipato venerdì insieme a Modric, Pavlovic e Saelemaekers. Le sue parole: "È molto bello essere qui e sentire il supporto dei nostri tifosi: è incredibile. Non vedo l'ora di giocare e poter competere. È uno dei più grandi club al mondo e voglio solo giocare".