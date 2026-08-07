Bennacer non dimentica: "Vincere lo Scudetto con questa maglia resterà per sempre uno dei ricordi più belli della mia carriera"
Ismael Bennacer, dopo aver risolto consensualmente il suo contratto con il Milan, ha salutato così i tifosi rossoneri: "Ciao tifosi del Milan. L’anno scorso vi salutavo senza immagine che quelle parole avrebbero finito per assumere il significato di un addio. Nulla potrà cancellare i ricordi costruiti qui in più di cinque anni. Ho indossato questa maglia maglia con orgoglio, passione e determinazione, al fianco di compagni straordinari e sostenuto dal vostro affetto incondizionato.
Vincere lo Scudetto con questa maglia resterà per sempre uno dei ricordi più belli della mia carriera. Anche giocare a San Siro, davanti a voi, è stato uno dei più grandi onori. Desidero ringraziare tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso: i miei compagni, i diversi staff, i dipendenti del club e tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa avventura così speciale.
Un pensiero particolare va a voi, tifosi Rossoneri, il cui amore e sostegno resteranno per sempre impressi nel mio cuore. Siete voi a rendere il Milan un club unico. Spero che le nostre strade possano incrociarsi di nuovo, in un modo o nell’altro, perché in fondo sento che la nostra storia non è ancora del tutto finita. Grazie di tutto, forza Milan per sempre".
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