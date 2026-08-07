Bennacer non dimentica: "Vincere lo Scudetto con questa maglia resterà per sempre uno dei ricordi più belli della mia carriera"

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Ismael Bennacer ha salutato i tifosi del Milan dopo la risoluzione del contratto, ricordando anche lo scudetto vinto nel 2022

Ismael Bennacer, dopo aver risolto consensualmente il suo contratto con il Milan, ha salutato così i tifosi rossoneri: "Ciao tifosi del Milan. L’anno scorso vi salutavo senza immagine che quelle parole avrebbero finito per assumere il significato di un addio. Nulla potrà cancellare i ricordi costruiti qui in più di cinque anni. Ho indossato questa maglia maglia con orgoglio, passione e determinazione, al fianco di compagni straordinari e sostenuto dal vostro affetto incondizionato.

Vincere lo Scudetto con questa maglia resterà per sempre uno dei ricordi più belli della mia carriera. Anche giocare a San Siro, davanti a voi, è stato uno dei più grandi onori. Desidero ringraziare tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso: i miei compagni, i diversi staff, i dipendenti del club e tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa avventura così speciale.

Un pensiero particolare va a voi, tifosi Rossoneri, il cui amore e sostegno resteranno per sempre impressi nel mio cuore. Siete voi a rendere il Milan un club unico. Spero che le nostre strade possano incrociarsi di nuovo, in un modo o nell’altro, perché in fondo sento che la nostra storia non è ancora del tutto finita. Grazie di tutto, forza Milan per sempre".