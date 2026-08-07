Dall'Argentina a sorpresa: offerta del Milan per Leandro Paredes

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Notizia abbastanza sorprendente dall'Argentina: il Milan avrebbe presentato un'offerta per Leandro Paredes del Boca Juniors

Notizia abbastanza inaspettata dall'Argentina: il giornalista Arevalo Martin, durante la diretta di ESPN Argentina, ha raccontato che al momento c'è un'importante offerta del Milan per Leandro Paredes del Boca Juniors. Incalzato dallo studio il collega argentino ha ammesso di non sapere a quanto ammonta la cifra e quale potrebbe essere la volontà del centrocampista, ma ha sottolineato con convinzione che l'offerta del club rossonero è reale e bisognerà capire quindi cosa succederà nei prossimi giorni.