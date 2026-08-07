Galatasaray, offerto un ingaggio monstre a Leao che però spera ancora nella chiamata di qualche club inglese

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Il Galatasaray insiste per arrivare a Rafael Leao e ha proposto un ingaggio molto alto. Ma il giocatore spera ancora nella Premier

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, nella notte il Galatasaray ha presentato una nuova offerta al Milan per Rafael Leao: i turchi, che nei giorni scorsi avevano messo sul piatto 30 milioni di euro più cinque milioni di bonus, hanno aumentato la loro proposta e hanno offerto 40 milioni più cinque di bonus. Il Diavolo ha però rifiutato anche questa offerta perchè chiede un ulteriore rilancio per arrivaare almeno a 50 milioni.

C'è poi da convincere anche il giocatore che non ha ancora detto sì al Galatasaray che è pronto a mettere sul piatto un ingaggio da 9 milioni di euro più tre di bonus (attualmente al Milan ne guadagna 5 fissa più due di bonus). Leao spera ancora nella chiamata di qualche club inglese nelle prossime settimane, come per esempio Chelsea e Manchester United. La società turca non intende però aspettare troppo e punta a chiudere la trattativa entro 48 ore, altrimenti mollerà il portoghese e virerà su un altro obiettivo (si fa il nome di Martinelli dell'Arsenal).