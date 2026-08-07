Galatasaray, nuova offerta per Leao: 40 milioni più 5 di bonus. No del Milan che ne vuole 50

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Il Galatasaray insiste per arrivare a Rafael Leao. Milan al lavoro per trovare l'eventuale sostituto dell'attaccante portoghese

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, nella notte il Galatasaray ha presentato una nuova offerta al Milan per Rafael Leao: i turchi, che nei giorni scorsi avevano messo sul piatto 30 milioni di euro più cinque milioni di bonus, hanno aumentato la loro proposta e hanno offerto 40 milioni più cinque di bonus. Il Diavolo ha però rifiutato anche questa offerta perchè chiede un ulteriore rilancio per arrivaare almeno a 50 milioni.

C'è poi da convincere anche il giocatore che non ha ancora detto sì al Galatasaray che è pronto a mettere sul piatto un ingaggio da 9 milioni di euro più tre di bonus (attualmente al Milan ne guadagna 5 fissa più due di bonus). Leao spera ancora nella chiamata di qualche club inglese nelle prossime settimane, come per esempio Chelsea e Manchester United. La società turca non intende però aspettare troppo e punta a chiudere la trattativa entro 48 ore, altrimenti mollerà il portoghese e virerà su un altro obiettivo (si fa il nome di Martinelli dell'Arsenal).

Nel caso in cui dovesse andare in porto la cessione di Leao, il Milan ha tre nomi per sostituirlo: Dario Osorio del Midtjylland, il quale ha una valutazione di 15-20 milioni di euro, Matias Soulé, per il quale la Roma chiede 30-35 milioni, mentre il Diavolo lo valuta 25-30 milioni, e Ethan Nwaneri, giovane talento dell'Arsenal che costa 35-40 milioni e che i rossoneri sono disposti a prendere solo a titolo definitivo. Sullo sfondo c'è poi anche un'altra pista per la trequarti del Milan, vale a dire quella che porta al ritorno a Milanello di Brahim Diaz, il quale non ha garanzie di giocare da titolare nel nuovo Real Madrid d José Mourinho.