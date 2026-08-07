Torna di moda il nome di Osorio: contatti avviati ma servono prima le cessioni
Il Milan continua a cercare un trequartista mancino per completare la trequarti di Ruben Amorim in vista della prossima stagione. Tra i tanti nomi seguiti ci sarebbe anche quello di Dario Osorio, esterno classe 2004 del Midtjylland e vecchio pallino della dirigenza rossonera targata Maldini Massara.
Il cileno viene valutato oggi dal club danese tra i 15 e i 20 milioni di euro. Prima di affondare il colpo sul ragazzo, però, il Milan deve sfoltire una rosa di oltre 30 elementi, come confermato dallo stesso Ruben Amorim oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Chelsea. Tra i possibili partenti figurano Odogu, Gimenez, Musah, Loftus-Cheek, Estupinan, Tomori e Bondo. Lo stallo sulle uscite continua così a rallentare gli ultimi rinforzi richiesti da Amorim.
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