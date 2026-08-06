Milan, congelata l'uscita di Estupinan verso l'Aston Villa ma non è detto che resterà in rossonero
Secondo quanto riferisce Orazio Accomando a SportMediaset su Italia Uno, lo scenario di una possibile permanenza di Rafael Leao al Milan va tenuto aperto, ma non si placano le voci di mercato sul portoghese su cui c'è il forte pressing del Galatasaray. Il Fenerbahçe si è tolto dalla corsa all'ex Lille, mentre il club giallorosso è pronto a presentare entro la fine di questa settimana una seconda proposta al Milan dopo la sua prima offerta da 30 milioni di euro più cinque milioni di bonus che è stata rifiutata dal Diavolo. La nuova proposta del Galatasaray sarà un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro.
Sul fronte delle uscite, anche Pervis Estupinan non è certo di restare in rossonero. Per il momento è stata congelata la sua uscita verso l'Aston Villa che nelle scorse settimane sembrava essere ad un passo, ma questo non vuol dire che l'esterno sudamericano, che ha deluso nell'amichevole contro l'Inter, resterà certamente al Milan.
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