Casting trequarti, non solo Osorio: da Soulé a Nwaneri fino al ritorno di Brahim

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Tutti i nomi che il Milan sta seguendo in questo calciomercato per rinforzare la trequarti di Ruben Amorim

Osorio è solo uno di quei profili che il Milan starebbe seguendo per rinforzare la trequarti. Tra gli altri piacciono anche Matias Soulé della Roma, proposto negli scorsi giorni dagli agenti e valutato dal club capitolino almeno 35 milioni di euro. In lista c'è anche Ethan Nwaneri, talento classe 2007 che l'Arsenal valuterebbe però un po' di più.

Sullo sfondo resta anche la suggestione di un ritorno di Brahim Diaz: lo spagnolo potrebbe restare al Real Madrid, ma lo spazio ridotto potrebbe portarlo a valutare un addio dopo il ritorno di oramai 3 stagioni fa. Anche la Juventus lo segue, ma un eventuale ritorno del Milan potrebbe cambiare gli scenari.