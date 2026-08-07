Casting trequarti, non solo Osorio: da Soulé a Nwaneri fino al ritorno di Brahim
MilanNews.it
Tutti i nomi che il Milan sta seguendo in questo calciomercato per rinforzare la trequarti di Ruben Amorim
Osorio è solo uno di quei profili che il Milan starebbe seguendo per rinforzare la trequarti. Tra gli altri piacciono anche Matias Soulé della Roma, proposto negli scorsi giorni dagli agenti e valutato dal club capitolino almeno 35 milioni di euro. In lista c'è anche Ethan Nwaneri, talento classe 2007 che l'Arsenal valuterebbe però un po' di più.
Sullo sfondo resta anche la suggestione di un ritorno di Brahim Diaz: lo spagnolo potrebbe restare al Real Madrid, ma lo spazio ridotto potrebbe portarlo a valutare un addio dopo il ritorno di oramai 3 stagioni fa. Anche la Juventus lo segue, ma un eventuale ritorno del Milan potrebbe cambiare gli scenari.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Le lacrime di Paolo. I fischi a Cardinale (e Scaroni). Il mercato immobile. Leao, se va pazienza, se resta è megliodi Luca Serafini
Le più lette
2 Amorim: "Settimana prossima dovrò prendere delle decisioni. Nel calcio di tempo non c'è, però voglio fare le cose giuste al momento giusto"
3 Le lacrime di Paolo. I fischi a Cardinale (e Scaroni). Il mercato immobile. Leao, se va pazienza, se resta è meglio
4 Jashari: "Mai pensato di lasciare il Milan. Rispetto Allegri però a me piace giocare ad alta intensità e l'idea di Amorim mi dà buone sensazioni"
Primo Piano
Franco OrdineLa gigantesca lezione di Baresi non può durate solo un giorno. Amorim, occhio alle contromosse
Antonio VitielloPrimo PianoL'ultimo saluto al Capitano. Rebus Leao: cosa sta succedendo. I rinforzi sul mercato...
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com