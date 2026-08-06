C'è da aspettarsi che il rush finale di agosto sia caratterizzato da un lavoro intenso, sia in entrata sia in uscita

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Nel corso del suo editoriale su MilanNews.it, il direttore Antonio Vitiello si è così espresso sul calciomercato del Milan.

Nel corso del suo editoriale su MilanNews.it, il direttore Antonio Vitiello si è così espresso sul calciomercato del Milan di agosto: "Tornando alla mera attualità, parliamo anche di altri argomenti, sicuramente meno importanti e meno delicati di questo. C'è anche il calciomercato da commentare e, al momento, le cose non stanno andando come ci si aspettava.

Dopo gli arrivi di Gila e Ramos, ormai un mese fa, il mercato del Milan si è praticamente fermato. Il club è paralizzato, bloccato da cessioni che non si riescono a concretizzare. L'auspicio è che nelle prossime ore qualcosa possa finalmente sbloccarsi e che il mese di agosto sia decisamente più intenso rispetto a un luglio praticamente immobile.

Anche perché la squadra, allo stato attuale, non è completa. Il mercato in entrata è fondamentale, ma molto spesso è quello in uscita a fare davvero la differenza, sia dal punto di vista economico sia per aumentare la qualità della rosa.

Ci aspettiamo che il rush finale di agosto sia caratterizzato da un lavoro intenso, sia in entrata sia in uscita, per consegnare a Ruben Amorim una rosa costruita sulle sue idee di calcio e in grado di competere ai vertici del campionato, oltre a disputare una Europa League all'altezza delle aspettative".