Moretto: "Il Gala spinge per Leao ma tutte le proposte sotto i 50 mln sono declinate dal Milan"

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Il Milan non scende dalla valutazione di 50-60 milioni di euro per Rafa Leao: rifiutata l'ultima offerta del Galatasaray

La saga Leao continua: il portoghese al momento ha attirato solo l'interesse di squadre turche, che però non soddisfano la richiesta del Milan. Tra segnali di possibili riavvicinamenti e dubbi sul futuro Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, fa il punto della situazione.

FUTURO LEAO, IL MILAN NON SCENDE DI VALUTAZIONE

“Quello di Leao è un tema che ci accompagnerà non voglio dire fino alla fine del mercato, perché comunque il Milan non penso che arrivi a portare avanti questa telenovela così a lungo, però sicuramente il Milan anche se di facciata sta provando a ricucire e convincere Leao a restare, c’è un dialogo costante con Amorim e Leao, ma in realtà dietro le quinte il mercato continua a muoversi. Il club che negli ultimi giorni ha mosso dei passi concreti, dimostrando non solo a parole ma anche a fatti che Leao è uno degli obiettivi principali è il Galatasaray. Il Gala ha fatto capire al giocatore di arrivare ad offrire uno stipendio molto importante. Ma serve chiaramente l’accordo tra club. Valeva per il Fenerbahce e vale per il Galatasaray: il Milan non scende dai 50-60 milioni di euro di valutazioni. Ad oggi tutte le altre proposte che possono arrivare sono prontamente declinate, e il Milan cerca un trasferimento a titolo definitivo, al massimo un prestito con obbligo a facili condizioni. Ad oggi il Gala insiste, spinge, insiste, preme, va forte sul giocatore ma deve trovare un accordo con il Milan”.