Calciomercato MN - Offerta Gala per Leao, rifiutata. Rafa ha comunicato di voler rimanere. Dopo ferragosto possibili novità

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Leao sempre al centro delle dinamiche di mercato del Milan: il club al lavoro per venderlo, l'offerta del Galatasaray non soddisfa

È arrivata la prima offerta del Galatasaray per Rafael Leao: 35 milioni di euro bonus compresi, con il Milan che ha rifiutato e rimane fermo sulla sua valutazione di almeno 50 milioni di euro. Al momento non ci sono i margini per fare l'operazione.

Apprende la redazione di MilanNews.it che il calciatore portoghese ha comunicato di voler rimanere in rossonero al momento, ma il club continua comunque a lavorare per una sua uscita. Le tempistiche suggeriscono che dopo ferragosto la situazione potrebbe essere più chiara.

Leao al momento è la priorità per il Galatasaray, ma il club turco ha comunque delle piste alternative: se non dovesse arrivare ad un accordo con il Milan non rimarrebbe a lungo su Rafa con tira e molla infiniti.

di Pietro Mazzara.