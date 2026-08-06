MN - Offerta Gala per Leao, rifiutata. Rafa ha comunicato di voler rimanere. Dopo ferragosto possibili novità
È arrivata la prima offerta del Galatasaray per Rafael Leao: 35 milioni di euro bonus compresi, con il Milan che ha rifiutato e rimane fermo sulla sua valutazione di almeno 50 milioni di euro. Al momento non ci sono i margini per fare l'operazione.
Apprende la redazione di MilanNews.it che il calciatore portoghese ha comunicato di voler rimanere in rossonero al momento, ma il club continua comunque a lavorare per una sua uscita. Le tempistiche suggeriscono che dopo ferragosto la situazione potrebbe essere più chiara.
Leao al momento è la priorità per il Galatasaray, ma il club turco ha comunque delle piste alternative: se non dovesse arrivare ad un accordo con il Milan non rimarrebbe a lungo su Rafa con tira e molla infiniti.
di Pietro Mazzara.
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