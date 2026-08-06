Milan, capitolo esterni: se Chukwueze sarà confermato in questo ruolo uno tra Estupinan e Athekame potrebbe partire

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Samuel Chukwueze sta giocando da esterno a tutta fascia. Se Amorim dovesse confermarlo in questo ruolo, uno tra Estupinan e Athekame potrebbe andare via

Samuel Chukwueze ha giocato ieri nel derby contro l'Inter a Perth come esterno a tutta fascia sulla destra. Ruben Amorim lo sta provando in questa posizione dal primo giorno di allenamenti e anche nelle prime due amichevoli: il nigeriano aveva convinto parecchio contro il Celtic, fornendo anche un assist per il secondo gol di Camarda, mentre contro i nerazzurri ha faticato parecchio.

Il tecnico portoghese continuerà a valutarlo come esterno di centrocampo anche nelle prossime settimane e poi deciderà se confermarlo o meno in questo ruolo. Se così fosse i laterali a disposizione di Amorim e dunque ci potrebbe essere la partenza di uno tra Pervis Estupinan e Zachary Athekame. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.