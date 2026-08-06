L'agente di Jashari esclude un addio dello svizzero: "Non ho parlato di mercato"
Intervistato da Sky, Francesco Romano, agente tra gli altri di Ardon Jashari, ha rilasciato queste parole sul centrocampista del Milan che ha grande voglia di rivalsa dopo una prima stagione in rossonero con parecchie difficoltà: "Nella scorsa stagione è stato sfortunato perché è arrivato ad agosto, non prima del ritiro, poi ha avuto un infortunio che gli ha fatto saltare due mesi. Adesso è arrivato da poco dopo il Mondiale, è li (in Australia, ndr) da 2 giorni...
Come si troverà nel nuovo sistema di gioco di Amorim? Al Club Brugge ha giocato in un centrocampo a due, ha le qualità per giocare in questo tipo di Milan e pure con altri moduli, non penso abbia problemi". Infine ha glissato su un possibile addio di Jashari: "Non ho parlato di mercato".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan