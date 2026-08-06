L'agente di Jashari esclude un addio dello svizzero: "Non ho parlato di mercato"

vedi letture

Il procuratore di Ardon Jashari ha escluso un possibile addio del centrocampista svizzero nelle prossime settimane di mercato estivo

Intervistato da Sky, Francesco Romano, agente tra gli altri di Ardon Jashari, ha rilasciato queste parole sul centrocampista del Milan che ha grande voglia di rivalsa dopo una prima stagione in rossonero con parecchie difficoltà: "Nella scorsa stagione è stato sfortunato perché è arrivato ad agosto, non prima del ritiro, poi ha avuto un infortunio che gli ha fatto saltare due mesi. Adesso è arrivato da poco dopo il Mondiale, è li (in Australia, ndr) da 2 giorni...

Come si troverà nel nuovo sistema di gioco di Amorim? Al Club Brugge ha giocato in un centrocampo a due, ha le qualità per giocare in questo tipo di Milan e pure con altri moduli, non penso abbia problemi". Infine ha glissato su un possibile addio di Jashari: "Non ho parlato di mercato".