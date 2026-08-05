Milan, nuovo nome per la trequarti: piace molto Osorio del Midtjylland
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Matteo Moretto racconta dell'interesse del Milan per il classe 2004 Osorio del Midtjylland
Si può aggiungere un altro calciatore alla liste dei potenziali obiettivi del Milan. Riporta Matteo Moretto su X che: "Il Milan continua a seguire con grande interesse il profilo di Darío Osorio, attaccante cileno del Midtjylland".
Dario Osorio, classe 2004, circa 184 cm di altezza, è un'ala destra di piede sinistro. È un profilo che calzerebbe molto bene come trequartista di destra nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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