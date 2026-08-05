Milan, nuovo nome per la trequarti: piace molto Osorio del Midtjylland

Milan, nuovo nome per la trequarti: piace molto Osorio del MidtjyllandMilanNews.it
Oggi alle 23:10Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio
Matteo Moretto racconta dell'interesse del Milan per il classe 2004 Osorio del Midtjylland

Si può aggiungere un altro calciatore alla liste dei potenziali obiettivi del Milan. Riporta Matteo Moretto su X che: "Il Milan continua a seguire con grande interesse il profilo di Darío Osorio, attaccante cileno del Midtjylland".

Dario Osorio, classe 2004, circa 184 cm di altezza, è un'ala destra di piede sinistro. È un profilo che calzerebbe molto bene come trequartista di destra nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim.