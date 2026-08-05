Galatasaray, primi contatti ufficiali per Can Uzun: il giocatore apre al trasferimento

Galatasaray, primi contatti ufficiali per Can Uzun: il giocatore apre al trasferimento
Oggi alle 21:49Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Considerando la situazione Leoa in stand-by, il Galatasaray ha avviato i primi contatti per Can Uzun dell'Eintracht Francoforte

Stando a quanto riportato dal collega turco di Yeni Acik Ertan Suzkun, il Galatasaray ha in queste ore avviato i primi contati ufficiali con l'Eintracht Francoforte per il trasferimento in Turchia di Can Uzun, nome accostato anche alla trequarti del Milan nel corso di questo calciomercaato. 

Qualora i due club riuscissero a raggiungere un accordo economico, che potrebbe essere molto oneroso considerate le richeiste - alte - dei tedeschi, il trequartista turco sarebbe favorevole alla propria della società di Istanbul e guarderebbe con interesse a un possibile ritorno in Turchia. 