Galatasaray, primi contatti ufficiali per Can Uzun: il giocatore apre al trasferimento
Considerando la situazione Leoa in stand-by, il Galatasaray ha avviato i primi contatti per Can Uzun dell'Eintracht Francoforte
Stando a quanto riportato dal collega turco di Yeni Acik Ertan Suzkun, il Galatasaray ha in queste ore avviato i primi contati ufficiali con l'Eintracht Francoforte per il trasferimento in Turchia di Can Uzun, nome accostato anche alla trequarti del Milan nel corso di questo calciomercaato.
Qualora i due club riuscissero a raggiungere un accordo economico, che potrebbe essere molto oneroso considerate le richeiste - alte - dei tedeschi, il trequartista turco sarebbe favorevole alla propria della società di Istanbul e guarderebbe con interesse a un possibile ritorno in Turchia.
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