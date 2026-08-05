Live Milan-Inter (1-1): Nkunku pareggia, miracolo di Torriani su Calhanoglu

vedi letture

Segui le azioni più importanti e le fasi salienti della seconda amichevole estiva del Milan contro l'Inter nel live testuale dedicato

93' Ammonito Estupinan per un intervento oggetivamente sconsiderato in mezzo al campo su Bisseck

90' Tre minuti di recupero

89' Sull'angolo Carlos Augusto di testa non trova la porta da buona posizione

88' Miracolo di Torriani! Super parata del portiere rossonero che nega il gol a Calhanoglu con il solito tiro dalla distanza del turco...

84' GOOOL DEL MILAAAN! Non sbaglia Nkunku che dopo essersi guadagnato il penalty lo trasforma con decisione: tiro forte che non lascia scampo a Provedel. Pareggio rossonero!

83' Calcio di rigore per il Milan! Gran palla di Modric nel dai e vai per Nkunku che viene toccato da dietro da Carlos Augusto

80' Ancora una sostituzione per Chivu: Maye entra per Dimarco

76' Altro cambio per l'Inter: entra Bovio per Pavard

73' Grandissimo fraseggio portoghese tra Leao e Ramos: triangolo che mette in porta Rafa che vuole appoggiare in mezzo a Nkunku anticipato sul più bello da Provedel...

72' Prima giocata di Gonçalo Ramos che rientra sul sinistro e batte a rete, murato però dalla difesa nerazzurra

71' Sei cambi per l'Inter: entrano Provedel, Calhanoglu, Frattesi, Luis Henrique, Carlos Augusto e Bonny. Escono Martinez, Zielinski, Barella, Diouf, Bastoni ed Esposito.

67' Primo traversone di Leao che viene messo in corner da Dimarco

66' Milan sbilanciato, Lavelli trova spazio e incrocia trovando però una sicura parata di Torriani

64' Subito primo cross di Saelemaekers per Ramos che viene anticipato da Martinez

63' Girandola di cambi per Amorim. Otto sostituzioni: entrano Ramos, Leao, Modric, De Winter, Jashari, Saelemaekers, Filippo Terracciano, Vladimirov. Cambia tutta la squadra. Questa la nuova formazione: Torriani; Vladimirov, De Winter, Terracciano; Saelemaekers, Modric, Jashari, Estupinan; Nkunku, Leao; Goncalo Ramos. Il capitano è Luka Modric, acclamato dalla folla.

60' Sfonda ancora l'Inter sulla sinistra con Chukwueze che è in chiara difficoltà sugli inserimenti di Dimarco. Torriani in qualche modo se la cava di pugno

58' Estupinan ancora disattento, viene bruciato da Diouf: pallone a rimorchio per Mhkitaryan che fa la barba al palo

57' Milan graziato da Esposito che liscia la conclusione da ottima posizione. Sul prosieguo dell'azione è ancora Dimarco che arriva al tiro che però finisce in curva

56' Il primo squillo rossonero è di Nkunku che intercetta il possesso e ci prova dalla distanza: Martinez non ha problemi

53' GOL INTER. Vantaggio nerazzurro con Dimarco: sbaglia Estupinan il passaggio in uscita, Barella si inserisce e mette in mezzo per Dimarco che a porta vuota appoggia in rete. Inizio di secondo tempo complicato per i rossoneri: male anche Chukwueze che non ha letto l'inserimetno alle spalle dell'autore del gol.

52' Diouf ha spazio, si accentra e tira da oltre 20 metri: para Torriani

48' Altra occasione Inter: cross teso dalla sinistra di Dimarco, ottima diagonale di Estupinan che anticipa l'inserimento di Diouf

47' Che rischio di Tomori che spazza in area direttamente su Mhkitaryan: rimedia l'inglese anticipando Lavelli che stava per battere a rete indisturbato...

46' Si ricomincia! Due cambi nel Milan: in campo Nkunku ed Estupinan per Cissè e Bartesaghi. Nell'Inter spazio a Mhkitaryan e Lavelli al posto di Stankovic e Idrissou

FINE PRIMO TEMPO, MILAN-INTER 0-0. I rossoneri iniziano meglio, facendo la partita e costruendo le occasioni migliori nei primi 20-25 minuti. Tanta verticalità con Alphadjo Cissè e Ruben Loftus-Cheek in movimento tra le linee. Chance per il giovane ex Verona che non conclude deciso e soprattutto palo di Musah da ottima posizione al minuto 18. L'Inter parte prudente e nel finale, dopo una fase di mezzo a ritmi lenti, crea un paio di occasioni con Esposito e Zielinski che non procurano grattacapi a Torriani.

45' Un minuto di recupero

44' Cresce l'Inter, pericoloso con un mezzo esterno al volo di Zielisnki che Torriani riesce a parare con sicurezza. Milan che sembra accusare fisicamente in questo frangente

43' Prima vera occasione per l'Inter con la zampata di Esposito che però non fa paura a Torriani che controlla

41' Seconda metà del primo tempo molto meno frizzante: squadre bloccate e possesso sterile da parte di entrambe le squadre

37' Sulla punizione bel cross di Bartesaghi per la testa di Tomori che era in ottima posizione ma colpisce molto male

36' Chukwueze scappa via sulla destra, Bisseck costretto al fallo: nerazzurro ammonito

31' Ottima chiusura di Bartesaghi in scivolata a spegnere le velleità di Diouf

26' Ci prova Fofana con il piattone da fuori area: facile per Martinez. Altra buona costruzione rossonera

24' Si rivede l'Inter con un cross di Diouf dalla destra, Torriani non esce e Tomori mette in angolo

22' Sempre Loftus-Cheek pericoloso tra le linee: allarga a sinistra ma Bartesaghi sbaglia la misura del cross

18' Palo di Musah! Spazio per Loftus che affonda sulla destra e offre a rimorchio per l'americano che sbatte sul legno da ottima posizione...

15' Ancora un'imbucata di Cissè per Loftus che però è macchinoso e si fa rimontare dalla diagonale di Dimarco

12' Altra bella uscita del Milan con Cissè: l'azione si sviluppa, bel cross di Chukwueze per Camarda che non riesce a girare di testa da pochi passi

11' Ci prova anche l'Inter con un colpo di testa di Esposito che finisce alto e non impensierisce Torriani

10' Leggerezza di Camarda che permette la ripartenza dell'Inter in campo aperto: Tomori riesce a chiudere in angolo

8' Prima occasione per il Milan: contropiede di Loftus che imbuca per Cissè che però non riesce a concludere con decisione verso la porta

6' Al minuto 6 applauso di tutto lo stadio in memoria del Capitano Franco Baresi, accompagnato dal coro dei tifosi rossoneri presenti

6' Gioco fermo a causa di un problema fisico di Bisseck, fermo a bordo campo

5' Il primo affondo il Milan lo porta dalla destra con Chukwueze che punta Bastoni ma viene fermato

1' È cominciato il Derby!

---

- Dopo la lunga introduzione, il minuto di silenzio in memoria di Franco Baresi: la maglia numero 6 in mezzo al campo

- Prima dell'esecuzione degli inni nazionali, italiano e australiano, eseguite alcune danze aborigene

- Entrano le squadre: rossoneri in campo tutti con la maglia numero 6 e il nome Baresi

- Prima dell'ingresso in campo eseguita dal vivo la celebre aria Nessun dorma. A breve, con l'ingresso delle squadre, la commemorazione per il Capitano Franco Baresi

---

- Questa invece la squadra arbitrale:

Arbitro: Lachlan Keevers (AUS)

Assistenti: Beecham, Sakalis

IV Uomo: Skinner

- Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Fofana, Musah, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cissè; Camarda. A disp.: Pittarella, Bouyer, Estupinan, De Winter, Ramos, Leao, Diawara, Modric, Nkunku, Comotto, Jashari, Vladimirov, F. Terracciano, Saelemaekers. All. Amorim

INTER (3-5-1): Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Esposito, Idrissou. A disp.: Provedel, Farronato, Di Gennaro, Sucic, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Calhanoglu, Mhkitaryan, Carlos Augusto, Bovio, Mosconi, Lavelli, Marello, Maye, Topalovic. All. Chivu

---

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! All'indomani della commovente giornata di commiato dal Capitano Franco Baresi, il Milan scende in campo a Perth, in Australia, per la seconda amichevole della sua estate. Avversario di giornata non banale: si gioca il Derby contro l'Inter. La gara si disputa all'Optus Stadium e avrà alcuni momenti dedicati al ricordo dell'eterno numero 6 rossonero. Per non perdervi nemmeno un'azione della sfida tra rossoneri e nerazzurri seguite il consueto live testuale di MilanNews,it. Restate con noi!