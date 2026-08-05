Modric ammette: "L'anno scorso è stato frustrante non aver potuto aiutare la squadra nelle ultime partite"
Luka Modric sarà ancora un perno del centrocampo del Milan. Sì, perchè il campione croato è voluto restare in rossonero, casa sua ancora per un'altra stagione e sarà curioso l'impatto che avrà con il nuovo gioco di mister Ruben Amorim.
Così, ai microfoni di Sky Sport - Calciomercato questo un estratto delle sue parole direttamente dal ritiro dei rossoneri a Perth, location in cui domani avverrà alle 13.00 italiane il derby amichevole contro l'Inter.
MODRIC TRA PASSATO E FUTURO
"Rafa? Credo sia abbastanza maturo da capire cosa è meglio per lui. Gli vogliamo bene e sappiamo quanto può essere importante per noi, quando è in forma è uno dei migliori al mondo. Forse l'anno scorso non è stato fortunato anche per via degli infortuni, ma spero possa stare qui e aiutarci a fare una grande stagione.
"Siamo ancora tristi per non essere andati in Champions l'anno scorso, era l'obiettivo minimo e stavamo giocando un grande campionato. Personalmente è stato frustrante non aver potuto aiutare la squadra nelle ultime partite, visto il mio infortunio contro la Juventus. Sono felice di essere restato qui al Milan e spero di ripetere la bella stagione che ho fatto l'anno scorso..".
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