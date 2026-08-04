Primo Piano La disponibilità ora non basta più: con Amorim Saelemaekers deve diventare una certezza del Milan

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Saelemaekers si è messo a totale disposizione di Amorim, ma adesso deve dimostrare tutto sul campo con continuità ed affidabilità

Nel corso della conferenza stampa di oggi a Perth Alexis Saelemaekers ha mandato un messaggio chiarissimo a Ruben Amorim (seduto di fianco a lui, ndr): la posizione viene dopo, il Milan prima. Interrogato sul suo ruolo preferito nel 3-4-2-1, il belga ha spiegato che sarebbe già felice di essere schierato, promettendo il massimo in qualsiasi zona di campo, purché inserito. Parole che raccontano disponibilità e spirito di sacrificio, ma anche la consapevolezza di trovarsi davanti a un'occasione forse decisiva per la propria carriera rossonera.

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Nel giorno della sua presentazione a Casa Milan, Amorim aveva indicato Saelemaekers come un calciatore utilizzabile sia a desitra sia a sinistra ("[...] Ci servono giocatori che facciano l'uno contro uno, come Saelemaekers. A sinistra potrebbe essere ancor più pericoloso [...]"). Nel sistema del portoghese, gli esterni devono garantire corsa, aggressività, ampiezza e partecipazione costante alle due fasi: caratteristiche che il belga possiede naturalmente.

Essere duttili, però, non deve più significare soltanto tappare i buchi. Saelemaekers deve trasformare la propria generosità in continuità, incidere maggiormanete negli ultimi metri e dimostrare di poter essere una risorsa affidabile per tutto l'arco della stagione, non solo per qualche mese per poi sparire nell'anonimato. Il talento e l'intensità non sono mai mancati, ma adesso il belga deve fare lo scatto definitivo.

L'ESEMPIO DI CATAMO E UNA CONFERMA DA MERITARE

Il predecente più vicino a quello di Alexis Saelemaekers è Geny Catamo. Allo Sporting, Amorim si è fidato del mozambicano su entrambe le fasce, utilizzandolo anche a sinistra nonstante fosse più abitauto a partire dalla destra, proprio come Saelemaekers. Lo stesso tecnico ne esaltò la capacità di adattarsi alle esigenze della squadra, confermandolo come elemento importante delle rotazioni.

Saelemaekers può quindi percorrere una strada molto simile. La sua disponibilità è il punto di partenza, ma non deve assolutamente essere quello di arrivo. Amorim gli offre una nuova occasione e persino una posizione differente: ora Alexis deve sfruttarla al massimo per dimostrare di non essere solo un ottimo jolly, ma anche un calciatore capace di meritarsi ancora il Milan.