Primo Piano MN - Funerale Baresi: il perché della probabile assenza di Ibrahimovic

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Al 99% Ibra non varcherà il sagrato della basilica di Sant'Ambrogio per il funerale di Franco Baresi. La ricostruzione dietro assenza e silenzio

Più passano le ore e più è probabile che Zlatan Ibrahimovic non sarà presente alla funzione funebre di Franco Baresi che si terrà domani, alle ore 11 in Sant’Ambrogio. L’assenza di un suo messaggio sui social network per ricordare lo storico Capitano ha già alzato il polverone delle polemiche, anche se va detto anche altri ex compagni di Baresi non si sono esposti sulle piattaforme, ma va ricordato come anche in occasione delle morti di Mino Raiola (suo storico agente e una sorte di padre per Zlatan) e di Silvio Berlusconi (anche in quell’occasione era assente), Ibra rimase in silenzio. Questo non vuol dire che non sia dispiaciuto o che non abbia fatto sentire la sua vicinanza alla famiglia Baresi e al club, anzi.

IBRAHIMOVIC: I MOTIVI DIETRO IL SILENZIO

Zlatan, dopo la morte per leucemia del fratello maggiore Sapko avvenuta nel 2014, ha intrapreso un percorso molto personale per quanto concerne i lutti. Andando in totale controtendenza con il personaggio pubblico, il testimonial, il dirigente, c’è l’Ibra persona e il suo modo di approcciare a queste situazioni. Siamo assolutamente concordi sul fatto che per Franco Baresi, per quello che rappresenta per il Milan, Zlatan probabilmente avrebbe dovuto/potuto fare uno strappo alla regola, ma con ogni probabilità non lo farà.

Nella basilica di Sant’Ambrogio, la medesima nella quale venne omaggiato uno dei grandi capitani della storia milanista ovvero Cesare Maldini, saranno presenti tanti ex compagni e amici di Kaiser Franz, il club con i suoi dipendenti e il patron Gerry Cardinale ma anche le istituzioni della città di Milano, con in testa il sindaco Giuseppe Sala.