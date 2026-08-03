Milan, Gonçalo Ramos scalpita: esordirà nel derby. E vuole lasciare subito il segno

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Gonçalo Ramos, colpo più costoso della storia del Milan, è pronto a fare il suo esordio in maglia rossonera nel derby di mercoledì a Perth

Gonçalo Ramos è stato il grande colpo del mercato estivo del Milan e per questo le aspettative intorno a lui sono altissime. Il centravanti, arrivato a titolo definitivo dal PSG per oltre 70 milioni di euro (acquisto più costoso della storia del Diavolo), si è unito da poco al gruppo rossonero in Australia dopo le vacanze post-Mondiale e fin dal primo allenamento ha messo in campo grande voglia ed energia perchè vuole arrivare nel miglior modo possibile al suo esordio con il Diavolo in programma mercoledì del derby contro l'Inter.

MILAN, RAMOS PRONTO ALL'ESORDIO NEL DERBY

Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che scrive che il portoghese vuole arrivare pronto a questa amichevole e fare bella figura. Ramos si è presentato tirato a lucido in ritiro e punta a dimostrare fin dalla prima partita che il Milan non ha sbagliato ad investire quella cifra enorme per portarlo alla corte di Ruben Amorim che lo ha voluto fortemente. Avendo pochi allenamenti nelle gambe, difficilmente partirà titolare, ma potrà essere una carta importante nella ripresa nella mani del neo tecnico milanista. Gli occhi saranno tutti su di lui, ma Gonçalo non è preoccpato perchè è abituato a grandi palcoscenici.

MILAN, RAMOS E LA MALEDIZIONE DELLA MAGLIA NUMERO 9

In attesa dell'esordio in campo, chi lo vede tutti i giorni a Perth parla di un ragazzo che è già entrato in sintonia con tutti: parla e scherza con i nuovi compagni ed è stato introdotto nel gruppo da Rafael Leao, al quale è legato da anni di amicizia in nazionale. In campo il suo compito sarà un po' più complicato perchè la pressione è tanta visto la cifra monstre spesa dal Milan per prenderlo dal PSG. C'è poi da sfatare anche la maledizione della maglia numero 9 con cui negli ultimi anni, a parte Olivier Giroud, hanno fallito tutti.