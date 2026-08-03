Mastantuono futuro in Italia? Calamai evita il Milan: "Lo vedrei bene alla Fiorentina"

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L'estate del Milan di mister Amorim prosegue, anche se forse un po' lentamente. Dopo i botti di Gonçalo Ramos, Gila e Diawara, oltre a Cissè arrivato ad inizio stagione, la dirigenza rossonera lavora per altri innesti in attacco. Le mancate cessioni, tra queste quelle di Leao bloccano attualmente il mercato in entrata rossonero. Così, nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha parlato delle ambizioni del Milan di Gerry Cardinale e del mercato del Milan:

Di seguito un breve estratto delle sue parole:

"L’assalto al titolo può invece essere nel mirino del Milan. Cardinale ha speso tanto e ha speso bene. Ma per diventare una squadra in grado di vincere il campionato servono ancora tre cose: che il nuovo allenatore Amorin si dimostri all’altezza di questa sfida; che talenti come Bartesaghi, De Winter e Jashari compiano l’ultimo salto di qualità e che dal mercato arrivi una seconda punta con una decina di gol nelle gambe. Niente di impossibile. Chiudo con due giocatori destinati a accendere la prossima settimana di calcio mercato. Il Real Madrid ha liberato Mastantuono ed è pronto a cederlo in prestito per la prossima stagione. Credo che l’opzione giusta per il gioiellino argentino (bravo ma ancora da sgrezzare nel calcio europeo) l’opzione migliore sia la Fiorentina. Dove sarebbe un titolarissimo".