TOP NEWS del 2 agosto - Modric e Jashari a Perth, l'omaggio di Amorim e Gabbia per Baresi e l'esclusiva Chaka Traorè

TOP NEWS del 2 agosto - Modric e Jashari a Perth, l'omaggio di Amorim e Gabbia per Baresi e l'esclusiva Chaka TraorèMilanNews.it
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Oggi alle 01:00News
di Niccolò Crespi
Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti rossoneri. Di seguito le notizie più importanti di oggi, domenica 2 agosto 2026

Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, domenica 2 agosto 2026:

MN - Milan, Modric e Jashari arrivati in hotel a Perth

FOTO MN - Gabbia e Amorim lasciano i fiori davanti al murale di Baresi a Perth

ESCLUSIVA MN - Traoré: "Pio Esposito è bravo ma Camarda ha tutto e sarà il titolare di Milan e Italia. Vorrei tornare un giorno..."