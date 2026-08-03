TOP NEWS del 2 agosto - Modric e Jashari a Perth, l'omaggio di Amorim e Gabbia per Baresi e l'esclusiva Chaka Traorè
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Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti rossoneri. Di seguito le notizie più importanti di oggi, domenica 2 agosto 2026
Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, domenica 2 agosto 2026:
MN - Milan, Modric e Jashari arrivati in hotel a Perth
FOTO MN - Gabbia e Amorim lasciano i fiori davanti al murale di Baresi a Perth
ESCLUSIVA MN - Traoré: "Pio Esposito è bravo ma Camarda ha tutto e sarà il titolare di Milan e Italia. Vorrei tornare un giorno..."
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TOP NEWS del 2 agosto - Modric e Jashari a Perth, l'omaggio di Amorim e Gabbia per Baresi e l'esclusiva Chaka Traorè
Primo PianoDietro il silenzio Ibra: la motivazione. Curva Sud intitolata a Baresi: si faccia subito. Calciomercato: permane lo stallodi Pietro Mazzara
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Primo Piano
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