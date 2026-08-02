Calamai con ironia: "Ho sorriso all'ipotesi Leao-Roma e a quel che sarebbe il rapporto tra Gasp e il portoghese"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha parlato delle ambizioni del Milan di Cardinale

L'estate del Milan di mister Amorim prosegue, anche se forse un po' lentamente. Dopo i botti di Gonçalo Ramos, Gila e Diawara, oltre a Cissè arrivato ad inizio stagione, la dirigenza rossonera lavora per altri innesti in attacco. Le mancate cessioni, tra queste quelle di Leao bloccano attualmente il mercato in entrata rossonero. Così, nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha parlato delle ambizioni del Milan di Gerry Cardinale. Un estratto delle sue parole:

"L’assalto al titolo può invece essere nel mirino del Milan. Cardinale ha speso tanto e ha speso bene. Ma per diventare una squadra in grado di vincere il campionato servono ancora tre cose: che il nuovo allenatore Amorin si dimostri all’altezza di questa sfida; che talenti come Bartesaghi, De Winter e Jashari compiano l’ultimo salto di qualità e che dal mercato arrivi una seconda punta con una decina di gol nelle gambe. Niente di impossibile. Chiudo con due giocatori destinati a accendere la prossima settimana di calcio mercato. Il Real Madrid ha liberato Mastantuono ed è pronto a cederlo in prestito per la prossima stagione. Credo che l’opzione giusta per il gioiellino argentino (bravo ma ancora da sgrezzare nel calcio europeo) l’opzione migliore sia la Fiorentina. Dove sarebbe un titolarissimo. Mastantuono chieda a Passarella, Batistuta, Daniel Bertoni se Firenze è la piazza giusta per un argentino. Ma nell’ombra ci sono altri club italiani a cominciare dal Napoli. Ho sorriso invece all’ipotesi Leao-Roma. Ho provato a immaginare il rapporto tra il bizzoso talento portoghese e il Gasp. O scoppia l’amore al primo incontro o questo matrimonio potrebbe diventare un vero inferno".