Fabregas omaggia Franco Baresi: "Ho sentito tantissime cose sulla sua persona"

vedi letture

La scomparsa di Franco Baresi ha lasciato un segno indelebile in tutti gli amanti del calcio, milanisti e non. Infatti, anche l'allenatore del Como Cesc Fabregas si è unito al ricordo dell'eterno numero 6 del Milan.

Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni del collega di Rai Sport Francesco Rocchi:

"Prima di tutto un abbraccio a tutta la sua famiglia perché sinceramente non l'ho visto giocare molto, ero molto molto giovane quando lui era già leggenda. Però ovviamente ho sentito tantissime cose, non solo del giocatore, che per me è secondario, ma della persona, che alla fine il carattere, la personalità di ogni giocatore che ti fa vedere chi può arrivare al top e chi no. Ripeto: una grande perdita umana ma soprattutto per il mondo del calcio".

https://www.instagram.com/p/Dbi8kpuoQ3k/?igsh=MTR1ZGg5NWF0a3J5cQ%3D%3D