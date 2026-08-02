Milan, centrocampo in overbooking: Fofana ha ricevuto altre due offerte

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Con il ritorno di Modric e Jashari, il centrocampo del Milan è ancora più affollato: Fofana ha ricevuto due proposte

Oggi a Perth, in Australia, rientrano nei ranghi rossoneri Luka Modric e Ardon Jashari, altri due centrocampisti. Insieme a loro si uniscono alla squadra anche i due belgi Alexis Saelemaekers e Koni De Winter. Con il ritorno del croato e dello svizzero, come sottolinea questa mattina Tuttosport, il centrocampo rossonero va in overbooking. Considrando che si giocherà a due in mezzo al campo, c'è tantissimo materiale a disposizione, troppo se si considera che all'appello manca pure Adrien Rabiot che è destinato a essere un titolare della squadra.

MILAN, CENTROCAMPO DA SFOLTIRE: DUE OFFERTE PER FOFANA

Oltre a Modric, Rabiot e Jashari, il nuovo tecnico Ruben Amorim ha a disposizione a livello generale: Fofana, Ricci, Musah, Comotto e anche Loftus-Cheek, quest'ultimo però impiegato più a trequartista. Due posti per otto giocatori sembrano davvero molti: il Milan dovrà sfoltire in mezzo al campo. Un calciatore sul piede di partenza è Youssouf Fofana che negli ultimi giorni ha ricevuto altre due offerte: gli interessamenti del Crystal Palace dall'Inghilterra e del Besiktas dalla Turchia.