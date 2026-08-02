Milan, per la trequarti diversi nomi: Brahim opportunità per fine agosto
Nonostante prima di tornare a spendere sul calciomercato il Milan debba fare delle cessioni, il club rossonero continua a monitorare diverse situazioni in entrata che andranno necessariamente effettuate in questo ultimo mese di sessione estiva di calciomercato quando verranno creati i giusti presupposti. In tal senso uno dei colpi necessari per il club rossonero sembra essere quello del treuqartista, ruolo cruciale per Ruben Amorim e oggi ricoperto dai soli Pulisic, Nkunku, Leao e Loftus-Cheek.
MILAN, PER LA TREQUARTI DIVERSI NOMI
Serve aumentare le frecce a disposizione nella faretra di Ruben Amorim, considerando anche Rafa Leao e Loftus sono in uscita. Ci sono un paio di giovani, al momento, che tappano il buco ma è difficile che prendano un ruolo così importante. Per questo si studia da vicino un colpo sulla trequarti. Il Corriere dello Sport fa qualche nome. L'ultimo in ordine cronologico è il 2007 Ethan Nwaneri dell'Arsenal che però spara altissimo e chiede 50 milioni. Rimane viva la pista di Matias Soulè della Roma così come l'opportunità Franco Mastantuono dal Real Madrid. Sempre dalla capitale spagnola potrebbe esserci anche un clamoroso ritorno su Brahim Diaz, anche se potrebbe essere più una soluzione da fine agosto.
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