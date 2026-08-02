Romano: "Diktat Cardinale: per Leao vanno messi i soldi veri, almeno 50 milioni"

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Gerry Cardinale ha imposto la cessione definitiva di Leao, senza prestiti con diritto o obbligo: servono almeno 50 milioni di euro

Il futuro di Rafael Leao è lontano dal Milan. Questo è ormai un concetto molto chiaro, arrivato già a tutto l'ambiente rossonero. Bisognerà capire solamente chi in questo ultimo mese di calciomercato sarà più convincente con il calciatore portoghese. L'interesse maggiore è quello di Fenerbahce e Galatasaray, anche se il milanista sperava in proposte da Premier o Liga che non sono mai pervenute. Intanto nel suo ultimo video sul canale YouTube, Fabrizio Romano ha fornito gli ultimi aggiornamenti in merito.

LEAO: DIKTATI DI CARDINALE, NUOVI CONTATTI NEI PROSSIMI GIORNI

Il commento di aggiornamento di Fabrizio Romano sulla situazione Rafael Leao: "Stanno tornando i giorni di Rafael Leao, stanno tornando le ore di Rafael Leao. In questo momento ancora non c'è un accordo definitivo nè con il Galatasaray nè con il Fenerbahce ma il giocatore sta valutando entrambe le proposte: tutte e due le squadre sono in agguato ed entrambe si ripresenteranno dal Milan e da Leao. In questo momento il portoghese sta tenendo entrambe le piste per capire la proposta migliore e più allettante. Non va dimenticato il diktat di Cardinale: prestito con diritto o con obbligo non vogliono essere ascoltate, Leao va comprato e bisogna mettere soldi veri, almeno 50 milioni di euro. Nei prossimi giorni previsti nuovi contatti con entrambi i club turchi"