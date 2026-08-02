Real Madrid-Fiorentina, minuto di silenzio per Franco Baresi

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Non solo in Italia, ma anche all'estero. Prima di Real Madrid-Fiorentina è stato osservato un minuto di silenzio per Baresi

Ieri, prima dell'amichevole tra Real Madrid e Fiorentina (terminata 2-2) disputata al Worthersee Stadion di Klagenfurt, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Franco Baresi. I calciatori delle due squadre sono inoltre scesi in campo con il lutto al braccio.

Il club spagnolo ha ricordato l'ex capitano del Milan come una leggenda del calcio italiano e mondiale. In rossonero Baresi ha totalizzato 719 presenze e conquistato, tra gli altri trofei, tre Coppe dei Campioni e sei Scudetti. Con l'Italia ha invece vinto il Mondiale del 1982.